قرار جديد بـ الاتحاد للحصول على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، جدولة مستحقات العاملين ومنسوبي الألعاب المختلفة بالنادي، وذلك من أجل سدادها للحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

قرار سيُنفذ بعد عيد الأضحى:

وقال الإعلامي الرياضي وليد عمر المقرب من العميد عبر حسابه في “تويتر” : “إدارة الحائلي ستصب كل تركيزها بعد عيد الأضحى المبارك على تصفية متأخرات العاملين ومنسوبي الألعاب المختلفة بالنادي، وذلك على دفعات متعددة لحين الانتهاء منها بالكامل”.

وأضاف وليد عمر: “جاء ذلك في إطار سعيها الحثيث للحصول على شهادة الكفاءة المالية بأقرب وقت ممكن”.

وبوقت سابق، ارتبط اسم الحارس فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي بنادي الاتحاد، بالرحيل عن صفوف العميد والانضمام لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شرط لرحيل حارس الاتحاد:

وكان القرني قال في لقاء إعلامي بوقت سابق: إنه لا يشارك بصورة أساسية نظرًا لتألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في الفترة الأخيرة مع العميد.

وذكرت تقارير أن الاتحاد لن يمانع رحيل فواز القرني على سبيل الإعارة ولكن بشرط هو تجديد عقده مع العميد قبل الرحيل.

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