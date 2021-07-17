قرار من مينيز يُسعد لاعبي النصر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، قرارًا أسعد لاعبي العالمي، وذلك بعد مرور أسبوع على تواجدهم في المعسكر التحضيري للموسم الجديد في بلغاريا.

النصر راحة غدًا:

وكشف الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه في “تويتر”، أن مدرب العالمي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، وذلك بعد المجهود البدني واللياقي الكبير الذي قدمه اللاعبين خلال الأسبوع الأول من المعسكر، على أن يعاود الفريق تدريباته بعد غد الاثنين.

وكان وليد عبدالله حارس مرمى العالمي آخر المنضمين لبعثة الفريق في بلغاريا، حيث وصل إلى مقر إقامة العالمي أول أمس الخميس.

وفي سياق آخر، أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بين متابعيه، وذلك بعد حديثه عن قيام ناد بسحب الهواتف النقالة من لاعبيه بحجة تسريب أخبار الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المريسل أمس الجمعة عبر حسابه في “تويتر” : “نادٍ ما يفكر في سحب الجوالات من لاعبيه بحجة تسريب الأخبار، وطلب من المدرب إصدار القرار لكن المدرب رفض وأكد أن هذا ليس من اختصاصه وأنه ضد القرار؛ كون الأمر له علاقة بخصوصيات اللاعب، وأكد المدرب أن اللاعب الذي سرب يجب أن يُعاقب وليس الفريق بأكمله”.

تحذير من حسين عبدالغني للاعبي العالمي:

وكشف المغردون ومتابعي المريسل أنه يقصد نادي النصر، بعدما هدد حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر، لاعبي الفريق الأول بتطبيق عقوبات قاسية على المتخاذلين أو الذين لا يركزون في التدريبات ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي كثيرًا خاصة تطبيق “سناب شات”.

وطالب حسين عبدالغني لاعبي النصر بالتركيز في المعسكر والابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي.

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