قرار مهم في الكويت بشأن العائدين من الخارج

المواطن - متابعة

كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي، أن اجتماع وزارة الصحة مع الأجهزة العاملة في المطار الذي انتهى قبل قليل انتهى إلى استثناء المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى من الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في البلاد ممن غادروا الكويت قبل 1 أغسطس بإعفائهم من الحجر المؤسسي وتطبيق إجراءات السفر الجديدة لفئة المحصنين.

تعميم مرتقب:

وقال المصدر وفقًا لصحيفة “القبس الكويتية”: “إن تعميمًا سيصدر قريبًا لاعتماد الإجراءات الجديدة”.

وتسابق وزارة الصحة الكويتية، الزمن لتسريع وتيرة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية خلال أشهر قليلة، خاصة أن التطعيمات اليومية سجلت زيادة كبيرة ولامست الـ100 ألف جرعة.

دفعات اللقاح:

وأكد مسؤول صحي، أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلات تقنية تواجه بعض الشرائح لدى تسجيلها في المنصة الإلكترونية للتطعيم، لضمان انحسار الوباء وانخفاض معدلات الإصابة اليومية والوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض، ولتحقيق مزيد من الانفتاح والانفراجة في أنشطة متفرقة.

ولفت إلى أن الصحة حريصة أيضًا على استمرار وصول الدفعات المقررة من لقاحات فايزر وأكسفورد للبلاد بصورة منتظمة، فضلًا عن تسريع وتيرة وصول لقاحي جونسون أند جونسون وموديرنا، بهدف تطعيم نحو 70% من إجمالي سكان البلاد، والعودة إلى مراحل الحياة الطبيعية قريبًا وفق خطط السلطات الصحية.

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