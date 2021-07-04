قرار هاسي يُرهق لاعبي الأهلي

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي قرارًا سيُرهق اللاعبين بدنيًا وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

حصتان تدريبيتان لـ الأهلي حتى بداية الموسم

وذكر الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” أن هاسي قرر فرض حصتين تدريبيتين فترة صباحية ومسائية حتى بدء الموسم الجديد، كذلك سيدخل اللاعب السوري عمر السومة لتدريبات الفريق الأول بداية من الغد.

وكان السومة، أُصيب في العضلة الخلفية خلال معسكر منتخب بلاده، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لـ الراقي، حتى يكون جاهزًا بشكل كامل للتواجد في بداية الاستعدادات للموسم الجديد مع الفريق.

ويسعى الراقي إلى تحقيق نتائج إيجابية بالموسم الرياضي الجديد وذلك بعد احتلاله للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم، كذلك يُركز الراقي على تدعيم صفوفه الدفاعية، مع اقتراب المدافع محمد آل فتيل من الرحيل عن الراقي.

يذكر أن هاسي كان تولى تدريب الأهلي في يونيو الماضي لمدة موسمين، وذلك خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

ألقاب هاسي قبل قدومه إلى الأهلي

وفاز هاسي بلقب الدوري البلجيكي مع نادي أندرلخت كمدرب بموسم 2013/2014، وحقق أيضًا لقب السوبر البلجيكي مع أندرلخت إضافة لقيادة أندرلخت للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وربع نهائي الدوري الأوروبي خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

كما سبق لـ هاسي قيادة فريق أوليمبياكوس اليوناني للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

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