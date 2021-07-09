قرار يُفاجئ الاتحاد قبل نهائي البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد العربي لكرة القدم قرارًا يُسعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك قبل مواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية في أغسطس المقبل.

الاتحاد سيشارك بصفقاته الجديدة في النهائي:

وقال الإعلامي حمزة الغامدي عبر حسابه في “تويتر” : “اتحاد القدم العربي سيسمح للعميد والرجاء برفع قائمة أسماء لاعبين جديدة للمشاركة بنهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس المقبل في المغرب”.

وذلك يعني أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي يستطيع إشراك الصفقات الجديدة التي سيبرمها العميد بالميركاتو الصيفي الحالي.

صفقة واحدة حتى الآن:

ونجح العميد حتى الآن في ضم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب نادي الشارقة الإماراتي، مع وجود محاولات لضم اللاعب صاحب الأصول البرازيلية فابيو ليما لاعب فريق الوصل الإماراتي ومنتخب الإمارات.

وكان العميد تأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب نادي الشباب، بينما تأهل الرجاء على حساب فريق الإسماعيلي المصري.

يذكر أن نمور جدة نجحوا في إنهاء موسم 2020/ 2021 محتلين المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة