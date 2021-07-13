قصص مروعة من حريق مستشفى كورونا في العراق

المواطن- متابعة

اندلعت النيران لتطارد مرضى فيروس كورونا المحتمين في مستشفى الحسين للعزل بمحافظة ذي قار، لتخلف عشرات القتلى الذين ماتوا حرقًا داخل المستشفى، نتيجة انفجار 3 أسطوانات أوكسجين، من بينهم كوادر طبية وعناصر أمن.

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من داخل المستشفى مشهد مؤلم pic.twitter.com/8GO0AMJv5o — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) July 12, 2021

واستمرت محاولة إخماد الحريق لساعات طويلة، بينما هرع مئات المتطوعين لتقديم المساعدة لإنقاذ المرضى المحاصرين.

وأعلنت السلطات المحلية بالمحافظة على إثر ذلك حالة الطوارئ، بينما استدعت مديرية صحة ذي قار الأطباء المجازين للالتحاق بعملهم، وقد تم الإعلان عن ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 83 قتيلًا.

قصص مروعة من مستشفى كورونا

ووثقت مواقع التواصل الاجتماعي بعضًا من المشاهد المروعة، التي جسدت الكارثة الإنسانية التي شهدها العراق، ومن بين اللقطات الكثيرة التي انتشرت لحريق المستشفى، أصبح البعض منها رمزًا للكارثة، بحسب موقع سكاي نيوز.

ومن أبرز الفيديوهات التي انتشرت، تلك لشاب عراقي من الناصرية، وهو يتفقد الجثث المتفحمة، حتى يجد أمه بينها، وصوّر أحد المواطنين انهيار الشاب عند عثوره على والدته بين الضحايا، ليصرخ: هذه أمي، في مشهد وثق الكارثة بطريقة مؤلمة.

ومن الصور التي تداولها العراقيون، الثلاثاء، بقايا عظام أجساد بعض الضحايا، مما جسد جسامة الحريق، إذ اختفت معالم عدد كبير من الجثث.

ومن المشاهد المؤثرة للفاجعة، لقطة انهيار وبكاء رجل أمن عراقي، فقد اثنين من ذويه في الحريق، وفقًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاوة على ذلك توفي 6 أفراد من عائلة واحدة، في الحريق، وهي القصة التي تداولها عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

رد الفعل الحكومي

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، تمخض عنه عدد من القرارات، منها إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني، وإخضاعهم للتحقيق وإعلان الحداد الوطني على الضحايا.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي، تشكيل لجنة تحقيق حكومية للوقوف على أسباب حريق مستشفى الحسين، والتي يرجح ناشطون أنها نتيجة الإهمال المرتبط بالفساد المستشري في كافة مؤسسات البلاد.

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