قصي خولي يرفع مستوى التوتر لدى متابعيه بصورة غريبة

المواطن - سعد البحيري

رفع الفنان السوري قصي خولي مستوى التوتر والقلق لدى متابعيه بعدما ظهر بإطلالة مختلفة جعلت البعض يتكهن بخضوعه لعملية جراحية، فيما اعتقد البعض الآخر أن الصورة من العمل المقبل له وفيها جزء كبير من المكياج والتلاعب بالملامح.

قصي خولي في أول ظهور له

ونشر خولي صورة له عبر حسابه في موقع تويتر وقد بدا فيها ممتلئ الوزن مع فم عريض ما جعل البعض يؤكد خضوعه لعملية تجميل.

وقال حساب الدراما السورية على تويتر إن العملية التجميلية التي خضع لها خولي تعرف باسم “ذقن تكساس” وتقدر تكلفتها من 20 إلى 40 ألف دولار.

مسلسلان جديدان

وفي الساعات الأخيرة أعلن خولي عن تصويره مسلسلين جديدين، الأول مسلسل ” توتر عالي” إنتاج شركة الصباح إخوان وسيعرض على تطبيق شاهد، أما الثاني فهو مسلسل الوسم إنتاج شركة إيبلا الدولية فكرة وقصة وسيناريو قصي خولي بالتعاون مع بسيم الريس.

من هو قصي خولي ؟

هو فنان سوري من مواليد 1/4/1976 ـ درس في البداية في كلية الحقوق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1999.

بدأ مسيرته المهنية من خلال فيلم ذاكرة صعبة، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف.

من أشهر أعماله مسلسل سرايا عابدين عام 2015، حيث جسّد فيه شخصية الملك فاروق، أما آخر أعماله فكان مسلسل لا حكم عليه إنتاج 2021 بطولة فاليري أبو شقرا وإخراج فيليب أسمر.

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