قطار الحرمين يستأنف رحلاته بمحطة جدة بعد إغلاق عامين

المواطن - مكة المكرمة

استأنف قطار الحرمين السريع رحلاته من جديد، حيث انطلقت أولى الرحلات من محطة جدة المركزية، بعد إغلاق دام قرابة العامين، وذلك بعدما تم تهيئتها بالكامل عقب اندلاع حريق هائل أدى إلى تعطل الرحلات والتسبب في شلل كامل بالمحطة.

فيديو | بعد إغلاق دام قرابة العامين.. استئناف رحلات قطار الحرمين#الإخبارية pic.twitter.com/OZWObQ0mBG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2021

وقت قياسي:

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، في تصريحات إلى قناة الإخبارية أن المحطة عادت في وقت قياسي، نحو 8 أشهر تقريباً من بدء الأعمال، وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال وتوديع وخدمة المسافرين.

زيادة عدد الرحلات:

ولفت إلى أن خطة العمل المجدولة اليوم في قطار الحرمين، تتضمن عدداً من الرحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحسب الطلب والإقبال، وستتم زيادة عدد الرحلات تدريجياً.

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