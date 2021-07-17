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قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442
من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة

قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442

2021/07/17
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442
المواطن - واس

وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الرحلة تضم 187 حاجاً وصلوا لمحطة الرصيفة بمكة المكرمة، وسيتم نقلهم بالحافلات إلى المسجد الحرام.
وبينت الهيئة أنها ومن خلال فرق الإشراف والرقابة تتابع مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك تقوم بعمليات فحص حافلات نقل الحجاج للتأكد من مطابقتها وجاهزيتها من الجوانب النظامية والفنية كافة، ليتمتع الحاج الكريم بخدمات نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442 - المواطن قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442 - المواطن قطار الحرمين ينقل أول دفعة من حجاج 1442 - المواطن قطار الحرمين


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