كاريلو ينضم لمعسكر الهلال

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، النجم البيروفي أندريه كاريلو إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كاريلو يصل النمسا

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول كاريلو إلى المعسكر وسط ترحيب كبير من لاعبي الفريق الأول، وعلق قائلًا: “الثعبان وصل.. أهلًا بعودتك”.

وغاب كاريلو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، لحصوله على إجازة نظير مشاركته مع المنتخب البيروفي في بطولة “كوبا أمريكا 2021″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يستعد لانطلاقة مميزة

على الجانب الآخر، يطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة ودية مؤخرًا ضد نظيره إليريا ليوبليانو ضمن معسكره الإعدادي في النمسا، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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