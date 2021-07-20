كاف يحسم موقفه من إقامة المونديال كل عامين

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موقفه رسميًّا من فكرة إقامة نهائيات بطولة كأس العالم للمنتخبات كل عامين.

كاف يكشف موقفه من المونديال:

وذكر كاف في بيان عبر موقعه الرسمي أن اللجنة التنفيذية التابعة له اجتمعت في الرباط بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، من أجل بحث المستجدات على الساحة الكروية.

ولفت البيان إلى أن اللجنة التنفيذية أبدت مساندتها لمشروع إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، وهو الأمر الذي تم صياغته خلال الجمعية العمومية “الكونجرس” الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

موعد البطولات القارية:

كما أعلنت اللجنة التنفيذية لـ”الاتحاد الإفريقي لكرة القدم” عن موعد انطلاق البطولات القارية للأندية في موسم 2021/ 2022، حيث تقرر انطلاقها في 10 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن إجراء قرعة الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية للأندية في 15 أغسطس 2021 على أقصى تقدير، كما أكدت اللجنة التنفيذية، فتح العطاءات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في نوفمبر 2021.

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