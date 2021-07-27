كاميرات ترصد المكتوب في ورقة بيد بايدن خلال لقائه مع الكاظمي

المواطن - متابعة

رصدت الكاميرات مضمون ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين.

مقترح أمريكي

وتضمنت الورقة ملاحظتين، إذ تبين بتكبير الصورة أن النقطة الأولى هي “مقترح الولايات المتحدة بشأن الرد على الهجمات”، بينما جاءت في الجملة الثانية “إيران تدرس كبح الهجمات”.

وكان الرئيس الأمريكي خلال استقباله الكاظمي في البيت الأبيض، أعلن أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام “مهمتها القتالية” في العراق لتباشر “مرحلة جديدة” من التعاون العسكري مع العراق.

البيان الختامي

وأكدت الحكومتان الأمريكية والعراقية في البيان الختامي المشترك للجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على التزام العراق بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب.

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