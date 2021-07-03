كل ما تود معرفته عن مسلسل رشاش بعد عرض أولى حلقاته

المواطن - الرياض

عرضت منصة شاهد الحلقة الأولى والثانية من مسلسل رشاش وهو عن قصة لمجرم نشط في ثمانينيات القرن الماضي في السعودية، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين المدن بمعاونة مجموعة من اللصوص.

رشاش العتيبي:

رشاش بن سيف العتيبي من مواليد سبتمبر 1960، هو قاطع طريق، بدأ عملياته في منتصف الثمانينيات الميلادية وكوَّن عصابة، امتهنوا السرقة والنهب على الطرق الخارجية، وقد قُبض عليه هو وأفراد عصابته، وأُعدم وصلب في أكتوبر 1989م.

عمل درامي:

وأعلنت منصة “شاهد في آي بي” أنها ستعرض اعتباراً من التاسع من يوليو المقبل، العمل الدرامي السعودي الضخم “رشاش” الذي أنتجته “إم بي سي ستديو”، ضمن سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية مترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض على “شاهد في آي بي” بواقع حلقة واحدة كل أسبوع تمتد على نحو ساعة من الزمن، لكنها عرضت أمس الحلقة الأولى والثانية من المسلسل.

وبحسب بيان “إم بي سي”، فإن المحاكاة الدرامية للقصة المستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، ستدور حول رجل العصابات “رشاش”، من خلال خطيْن متوازيين مليئيْن بالأحداث ومشاهد الأكشن.

عالم الجريمة:

كما أضاف البيان، أن مسلسل رشاش يتتبع في أحد جوانبه المراحل الإجرامية المُفترَضة في حياة “رشاش”، بدءاً من دخوله عالم الجريمة وانتهاءً بالإيقاع به، وفي خضم ذلك، ستُسلط الحكاية بخطوطها الدرامية الضوء على الضابط الشاب “فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقدة لأجهزة الأمن وتضافُر جهودها من أجل تتبع رشاش وأفراد عصابته واستباق تحركاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

والعمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، الذي حفل سجله بأعمال عالمية عدة، أبرزها “هيسل” الحاصل على جائزتي “إيمي” و”بافتا”، في الوقت الذي كتب العمل درامياً كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي، وإخراج البريطاني الفائز بجائزة “إيمي” والمرشح لجائزة “بافتا” كولِن تيغ، الذي قام بإخراج عدد من الأعمال العالمية. في حين قام بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل، الموسيقار الفرنسي تونسي الأصل أمين بوحافة.

أبطال المسلسل:

مسلسل رشاش من بطولة عدد من النجوم أبرزهم يعقوب الفرحان الذي يجسد شخصية رشاش، ونايف الظفيري الذي يؤدي دور فهد، وفايز بن جريس في دور عمر، وحكيم جمعة بدور سلطان، وعبد الله البراق بدور مهال، وإبراهيم الحجاج في دور قحص)، وأيمن المطهر الذي يؤدي شخصية مصلح، وخالد يسلم في شخصية الشيف عزام، وسمية رضا بدور عايدة، إضافة إلى ظهور خاص للفنان حسن عسيري.

ويسلط المسلسل الضوء بخطوطه الدرامية على الضابط الشاب”فهد” الذي كرّس جهوده للقبض على “رشاش” وتفكيك عصابته، إلى جانب العمليات المُعقدة لأجهزة الأمن وتضافُر جهودها من أجل تتبع رشاش وأفراد عصابته واستباق تحركاتهم والتصدي لهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

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