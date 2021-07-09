‎الرئيسية
الرياضة العالمية
كومان قلق بشأن مستقبل ميسي
بعد انتهاء عقده رسميًا

كومان قلق بشأن مستقبل ميسي

2021/07/09
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
كومان قلق بشأن مستقبل ميسي ميسي - المصدر @FCBarcelona
المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان عن قلقه بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

كومان قلق لانتهاء عقد ميسي

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق يشأن التجديد حتى الآن.

وقال كومان لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة: “حين لا يكون ميسي على ما يرام يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس خوان لابورتا لحل هذه المسألة. من المهم بالنسبة للنادي والليغا أن يبقى أفضل لاعب في العالم”.

وشدد كومان على ثقته في العمل الذي يقوم به لابورتا من أجل ضمان استمرار ليونيل، مؤكدًا أن رئيس نادي برشلونة أخبره بأن “يطمأن وأنهم يعملون على هذا الأمر. لدينا ثقة أنه سيبقى لبضع سنوات أخرى”.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني
ليونيل – المصدر @FCBarcelona

استعداد برشلونة للموسم الجديد

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة، يوم الاثنين المقبل، فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكن بدون اللاعبين الذين شاركوا في منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وكوبا أمريكا، بجانب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وعلق المدرب الهولندي قائلًا: “من المهم أن تعلم من هم اللاعبين الذين سيكونوا معك. نعلم أن هناك حد، نحن في فترة الإعداد للموسم الجديد والنادي يعمل على ذلك”.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

نيمار: أريد الفوز على ميسي

أكد نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار