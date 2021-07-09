كومان قلق بشأن مستقبل ميسي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان عن قلقه بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

كومان قلق لانتهاء عقد ميسي

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق يشأن التجديد حتى الآن.

وقال كومان لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة: “حين لا يكون ميسي على ما يرام يجب أن نشعر بالقلق، لكن لدي ثقة في الرئيس خوان لابورتا لحل هذه المسألة. من المهم بالنسبة للنادي والليغا أن يبقى أفضل لاعب في العالم”.

وشدد كومان على ثقته في العمل الذي يقوم به لابورتا من أجل ضمان استمرار ليونيل، مؤكدًا أن رئيس نادي برشلونة أخبره بأن “يطمأن وأنهم يعملون على هذا الأمر. لدينا ثقة أنه سيبقى لبضع سنوات أخرى”.

استعداد برشلونة للموسم الجديد

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة، يوم الاثنين المقبل، فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكن بدون اللاعبين الذين شاركوا في منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وكوبا أمريكا، بجانب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وعلق المدرب الهولندي قائلًا: “من المهم أن تعلم من هم اللاعبين الذين سيكونوا معك. نعلم أن هناك حد، نحن في فترة الإعداد للموسم الجديد والنادي يعمل على ذلك”.

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