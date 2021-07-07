‎الرئيسية
الرياضة
كيف أعلن الاتحاد عن تعاقده مع إيجور كورونادو ؟
بعد موافقة الشارقة الإماراتي على رحيله

كيف أعلن الاتحاد عن تعاقده مع إيجور كورونادو ؟

2021/07/07
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
كيف أعلن الاتحاد عن تعاقده مع إيجور كورونادو ؟ إيجور كورونادو
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- وبشكل رسمي عن ضمه للبرازيلي إيجور كورونادو صاحب الـ28 عامًا، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

ولم ينتظر نادي الاتحاد طويلًا بعد إعلان الشارقة رحيل اللاعب البرازيلي لينشر حساب الاتحاد الرسمي في “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي مرفق معه رمز النمر مكتوبًا عليه: “Welcome Coronado”.

الأندية السابقة لـ إيجور كورونادو:

وسبق لـ كورونادو اللعب في صفوف فريق بانبري يونايتد الإنجليزي ونادي فلورينا في مالطة، إضافة لنادي باليرمو الإيطالي.

إيجور كورونادو

وجاء تعاقد الاتحاد مع كورونادو تدعيمًا لمنطقة خط الوسط الهجومي في العميد مع وجود كل من غاري رودريغيز وفهد المولد وعبدالعزيز البيشي.

الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بأقوى الصفقات:

يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد يسعى لدعم الفريق الأول بأقوى الصفقات، خاصة أن الاتحاد ينافس آسيويًّا ومحليًّا في الموسم المقبل.

وكان نادي الاتحاد احتل المركز الثالث في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسم 2020/ 2021، كما تأهل الاتحاد كذلك للملحق بدوري أبطال آسيا.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الشارقة يعلن رسميًّا رحيل إيجور كورونادو إلى الاتحاد

أعلن نادي الشارقة الإماراتي- قبل قليل- عن موافقته