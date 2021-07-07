كيف أعلن الاتحاد عن تعاقده مع إيجور كورونادو ؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- وبشكل رسمي عن ضمه للبرازيلي إيجور كورونادو صاحب الـ28 عامًا، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

Welcome Coronado 🐅 pic.twitter.com/ufOfhSQSOw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 7, 2021

ولم ينتظر نادي الاتحاد طويلًا بعد إعلان الشارقة رحيل اللاعب البرازيلي لينشر حساب الاتحاد الرسمي في “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي مرفق معه رمز النمر مكتوبًا عليه: “Welcome Coronado”.

الأندية السابقة لـ إيجور كورونادو:

وسبق لـ كورونادو اللعب في صفوف فريق بانبري يونايتد الإنجليزي ونادي فلورينا في مالطة، إضافة لنادي باليرمو الإيطالي.

وجاء تعاقد الاتحاد مع كورونادو تدعيمًا لمنطقة خط الوسط الهجومي في العميد مع وجود كل من غاري رودريغيز وفهد المولد وعبدالعزيز البيشي.

الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بأقوى الصفقات:

يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد يسعى لدعم الفريق الأول بأقوى الصفقات، خاصة أن الاتحاد ينافس آسيويًّا ومحليًّا في الموسم المقبل.

وكان نادي الاتحاد احتل المركز الثالث في جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسم 2020/ 2021، كما تأهل الاتحاد كذلك للملحق بدوري أبطال آسيا.

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