كيف رحب فينسينت أبو بكر بـ تاليسكا ؟

المواطن - محمد سمعه

رحب الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم النصر الجديد بزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا المنضم حديثًا لمعسكر أصفر العاصمة في بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.

ثنائي النصر يستعد للانخراط في تدريبات الفريق:

وعرض الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو قام فيه أبو بكر بمصافحة زميله البرازيلي مع تبادل الأحاديث وذلك قبل انخراط كل منهما في تدريبات العالمي استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل.

تاليسكا نصراويًّا لـ3 مواسم:

وبوقت سابق، نشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي صاحب الـ27 سنة وهو في بلغاريا، حيث التحق بالفريق الأصفر اليوم الجمعة لمدة 3 سنوات قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي النصر أمس الخميس عن التحاق المهاجم الكاميروني أبو بكر بصفوف الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك في بلغاريا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2021/ 2022.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” مقطع فيديو لوصول أبو بكر إلى بلغاريا استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق الكروي الأول.

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