كيف يتصرف الاتحاد لإتمام صفقة إيجور كورونادو ؟

المواطن - محمد سمعه

يرغب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشارقة لا يريد التفريط في نجمه

ورغم محاولات العميد لضم كورونادو صاحب الـ28 سنة، لكن يبدو أن إدارة الشارقة لا ترغب في إتمام الصفقة حسب تأكيدات عبدالله العجلة رئيس النادي الإماراتي.

لماذا يرغب كاريلي بضم مواطنه إيجور كورونادو ؟

وسيفكر العميد في رفع المقابل المالي لضم كورونادو، خاصة أن كاريلي يرغب في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي للفريق الكروي الأول بالعميد مع ضم مهاجم بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وبحسب التقارير فإن العميد قدم عرضًا ماليًا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع كورونادو صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة.

كذلك في حال نجح الاتحاد في ضم كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًا يتخطى الـ15 مليون ريال.

وإذا نجح الاتحاد في ضم كورونادو رسميًّا فسوف يكون بديلًا للاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن العميد بفترة الانتقالات الصيفية.

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