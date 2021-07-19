لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة

المواطن - مكة المكرمة
تشارك النيابة العامة بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل لأول مرة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن.
فيديو | #النيابة_العامة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل.. لأول مرة في #المشاعر_المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/OAkVymVKrf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 19, 2021
مركبات التحقق المتنقل
وتشارك النيابة العامة بمركبات للتحقق المتنقل كأحد جهود النيابة العامة في تطوير أدائها والمزودة بكافة الأجهزة المتطورة وكاميرات المراقبة.
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