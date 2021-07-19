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لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة
لخدمة ضيوف الرحمن

لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة

2021/07/19
الساعة 10:43 صباحًا
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لأول مرة.. النيابة تشارك بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل في المشاعر المقدسة
المواطن - مكة المكرمة

تشارك النيابة العامة بسيارات مجهزة للتحقيق المتنقل لأول مرة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود النيابة العامة لخدمة ضيوف الرحمن.

مركبات التحقق المتنقل

وتشارك النيابة العامة بمركبات للتحقق المتنقل كأحد جهود النيابة العامة في تطوير أدائها والمزودة بكافة الأجهزة المتطورة وكاميرات المراقبة.

 


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