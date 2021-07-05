لازوردي توزع غدًا تعويضات حملة حقوق الأولوية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

قيمة تعويضات حملة حقوق الأولوية

وقالت الشركة في بيان لها على موقع تداول إن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، سوف يبدأ بتاريخ 26 ذو القعدة 1442هـ الموافق 6 يوليو 2021م.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور، 20,229,742.6 ريال سعودي.

طريقة تسليم تعويضات لازوردي

وستقوم لازوردي بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على البيانات التالية: هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو 2651119 11 966+ تحويلة 201 أو على البريد الإلكتروني : [email protected]

ومن المتوقع أن تكتمل عملية توزيع التعويضات على أصحاب الحقوق الذين لم يستخدموا حقوقهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بحلول يوم الخميس 8 يوليو 2021م.

زيادة رأسمال الشركة

وكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أعلنت في وقت سابق عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة لازوردي للمجوهرات في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، يوم الأربعاء 20/11/1442هـ الموافق 30/06/2021م.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات وافقت على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه تم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 22/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وبدأت فترة الاكتتاب 7 يونيو 2021 وذلك عن طريق طرح 14.5 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

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