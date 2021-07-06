لاعبو الأخضر يحيون منتخب الجزائر

المواطن - مروة نبيل

حرص لاعبو الأخضر تحت 20 عامًا على دعم منتخب الجزائر بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

لاعبو الأخضر يدعمون المنتخب الجزائري:

ونشر حساب “الإخبارية- رياضة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو ظهر خلاله لاعبو الأخضر وهم يقفون في ممر شرفي لمنتخب الجزائر وطاقم تحكيم المباراة النهائية، لتحيتهم على الأداء خلال لقاء اليوم.

وظهر لاعبو منتخب السعودية تحت 20 عامًا وهم يحملون العلم السعودي ويلتقطون الصور التذكارية بعد التتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب، فيما خيم الحزن على لاعبي الجزائر، الذين دخلوا في نوبة بكاء بعد الخسارة.

منتخب السعودية يخطف اللقب:

ولعب منتخب السعودية ضد الجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر منتخب السعودية بمستوى مميز ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

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