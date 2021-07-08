لاعب الاتحاد الجديد: أغادر الشارقة وأنا أشعر بالإنجاز

المواطن - مروة نبيل

أكد لاعب الاتحاد الجديد، البرازيلي إيغور كورونادو أنه يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي بعد تحقيق إنجازات، موجهًا الشكر إلى الجماهير.

كورونادو يشكر جماهير الشارقة

ونشر لاعب الاتحاد الجديد صورة له عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “اليوم أقول وداعًا لنادٍ رائع، أغادر الشارقة وأنا أشعر بالإنجاز”.

وتابع البرازيلي إيغور كورونادو رسالته قائلًا: “أشكر زملائي والمشجعين على كل الحب والدعم، جعلني الشارقة أنا وعائلتي أشعر بأنني في منزلي، شكرًا لكم من قلبي”.

وتألق كورونادو على مدار 3 مواسم مع الشارقة الإماراتي، وخاض معه 70 مباراة، ونجح في تسجيل 43 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة، وساهم في تحقيق لقب الدوري بعد سنوات من الغياب، والفوز بالسوبر المحلي لأول مرة في تاريخ الفريق.

أبرز أرقام لاعب الاتحاد الجديد

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم كورونادو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة خلال منافسات الدوري الإماراتي موسم 2020/ 2021، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقام لاعب الاتحاد الجديد عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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