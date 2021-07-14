لاعب منتخب مصر يكشف حقيقة خلافه مع مدرب الهلال السابق

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المصري عمرو وردة حقيقة خلافه مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السابق، ومدربه حاليًّا في صفوف نادي باوك اليوناني.

لاعب منتخب مصر يرد على واقعة طرده:

وبحسب تقارير صحفية فإن وردة صاحب الـ27 عامًا نفى تمامًا طرده من مران الفريق بعد خلافه مع لوشيسكو، مضيفًا أن ما حدث بينه وبين لوشيسكو أمر طبيعي ويحدث مع أي لاعب بالعالم بينه وبين مدربه.

وأكد وردة أن الأزمة بينه وبين لوشيسكو انتهت على الفور ولا يوجد أي خلاف بينهما حاليًّا.

وكانت بعض التقارير في وسائل الإعلام اليونانية قالت: إن لوشيسكو قرر طرد وردة من مران باوك، كما طالب إدارة النادي اليوناني بالتخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أزمات عديدة وقع فيها وردة منذ 2019:

يذكر أن عمرو وردة مُحاط بأزمات عديدة، وذلك منذ مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية صيف 2019، حيث ودع منتخب مصر البطولة من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا.

وكانت بعض التقارير الإعلامية المصرية قالت: إن عمرو وردة لاعب منتخب مصر متورط في قضايا غير أخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعل الجماهير المصرية ترفض آنذاك مشاركته مع منتخب بلادها في بطولة كأس أمم إفريقيا.

جدير بالذكر أن وردة شارك مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث ودع منتخب الفراعنة البطولة من الدور الأول.

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