لبؤة تتجول على سطح أحد المنازل بالرياض

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، أظهر “لبؤة” صغيرة تتجول على سطح أحد المنازل في حي الرمال بمدينة الرياض.

وفي وقت سابق، دعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كل من يمتلك حيوانًا مفترسًا، إلى التواصل معه، لتسليم ما لديه من حيوانات، وذلك لتجنب المحاسبة القانونية.

الأنظمة تمنع اقتناء المفترسات

وذكر مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الأنظمة في السعودية تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

طائلة المحاسبة القانونية

وطالب مركز الحياة الفطرية، كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز، للبدء في إجراءات تسليم ما لديهم من حيوانات مفترسة.

وأوضح مركز الحياة الفطرية أن عدم تسليم الحيوانات المفترسة يضع أصحابها تحت طائلة المحاسبة القانونية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة