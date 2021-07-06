لبنان على حافة الانفجار

المواطن- متابعة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الثلاثاء، إنه يدعو العالم لإنقاذ بلاده، من انفجار اجتماعي قريب.

وقال حسان دياب: أدعو العالم لإنقاذ لبنان، وأدعو الشعب اللبناني لعدم المحاسبة على ارتكابات الفاسدين، مؤكدًا على أن بلاده على بعد أيام قليلة مما وصفه بـ الانفجار الاجتماعي، موجها دعوته للأمم المتحدة إلى المساعدة لإنقاذ مواطنيه من الموت، ومنع زوال بيروت، على حد تعبيره.

وقال دياب إن كل الإجراءات التي اتخذتها حكومته نجحت في تأجيل هذا الانفجار، ولكن الانهيار الكبير لن توقفه الحكومة في ظل الحصار المطبق على البلاد.

انعكاسات خطيرة على الأزمة في لبنان

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمام وفد من البعثات الدبلوماسية، أن الارتطام الكبير لن يقتصر فقط على المواطنين، بل سيشمل اللاجئين العرب.

وقال دياب: مع وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري، ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، سيكون من الصعب التكهن بمستقبل الانهيار في بيروت، مضيفًا: العالم لا يستطيع أن يعاقبنا أو أن يدير ظهره لنا؛ لأن الاستمرار بهذه السياسة سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة تخرج عن السيطرة.

وأكد دياب أن اللبنانيين تحملوا وصبروا لكن صبرهم بدأ ينفذ، مع تعاظم الأزمات، وأن ربط مساعدة بيروت بتشكيل الحكومة يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، بحسب موقع سكاي نيوز العربية.

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