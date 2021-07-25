لجنة الحكام تكشف تكاليف وآلية طلب طواقم تحكيم أجنبية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، آلية طلب طواقم التحكيم الأجنبية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

لجنة الحكام تكشف آلية طلب الطواقم الأجنبية:

وكشفت لجنة الحكام عن المتطلبات الخاصة بطواقم التحكيم الأجنبية، وجاءت كالتالي؛ رفع طلب الإسناد قبل 16 يومًا من موعد المباراة سواء على أرض الفريق أو خارجه، وإرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلفة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ16 يومًا.

وفي حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتم الحوالة أولًا، ويتم إعادة الرسوم إلى النادي الآخر، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وهناك اختياران أمام الأندية الراغبة في طلب طواقم أجنبية، إما طلب 4 حكام غير سعوديين “حكم ساحة، مساعد أول وثانٍ، وحكم فيديو” مقابل 175 ألف ريال، أو طلب 5 حكام “حكم ساحة، مساعد أول وثانٍ، حكم فيديو وحكم مساعد فيديو” مقابل 219 ألف ريال.

اتحاد الكرة يسمح بعودة الحكام الأجانب دون سقف:

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وتستمر الأندية في تحمل التكاليف المالية لطاقم الحكام الأجانب واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي والمبلغة للأندية في حينه بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

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