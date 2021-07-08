لجنتا الشؤون الاجتماعية والموارد البشرية في الشورى تناقشان عددًا من التقارير السنوية

المواطن - الرياض

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ.

جدول أعمال اجتماع اللجنة

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أدوار المركز التي تتمثل في مراقبة ودراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم التوصيات المتعلقة بآثارها، وتزويد المركز للهيئات الحكومية ذات الصلة بنتائج الدراسات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي من شأنها المساعدة في وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجوانب المختلفة للتنمية الاجتماعية؛ حيث يعتبر المركز مؤسسة استشارية متخصصة في التعامل مع القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وتمكين مجتمع البحث العلمي المنخرط في المجال الاجتماعي، والتواصل والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة والتعاون مع قواعد البيانات الاجتماعية الدولية.

واستعرضت اللجنة إجابات المركز على استفسارات اللجنة التي أُرسلت حيال ما ورد في التقرير خلال العام المالي المنصرم، كما تناول الاجتماع عددًا من المحاور التي تتعلق بتقرير المركز خلال عام التقرير تمهيدًا لإعداد اللجنة لتقريرها المتضمن توصياتها للمجلس في الفترة المقبلة.

لجنة الموارد البشرية في الشورى

من جانب آخر عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذة الدكتورة سامية بخاري ناقشت خلال وجهة نظرها حيال التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ، والتوصيات الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس حيال التقرير، حيث سترفع اللجنة توصياتها النهائية بشأن التقرير لعرضه تحت القبلة في الفترة المقبلة.

كما استعرض جدولُ أعمال اجتماع اللجنة مناقشة عددٍ من التقارير السنوية المحالة من المجلس إلى اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها حياله.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تعد ضمن اللجان المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه.

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