لحظة اعتقال محتجز الرهائن في أحد بنوك روسيا

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة القبض على شخص احتجز عددًا من الراهن دخل فرع مصرف في روسيا.

وبحسب مصادر محلية فقد اقتحم شخص مجهول أحد فروع مصرف “سبير بنك” في مدينة تيومين بشرق روسيا، واحتجز 3 أشخاص كرهائن وطالب بأموال وهدد بوجود “شيء خطير” في حقيبته.

سبب اقتحام البنك في روسيا

وبعد القبض عليه زعم الجاني أنه كان ينفذ مشهدًا طلبه منه أحد المخرجين المشاهير يدعى فيودور بوندارتشوك، وزعم أن المخرج بعث له برسالة ووعده بأداء دور في أحد أفلامه.

وحاول المهاجم أن يوهم رجال الأمن بأن كل ما جرى هو مشهد من مشاهد الفيلم المزعوم.

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