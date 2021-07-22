لحظة جريان سيول الضيقة بالقنفذة ضمن حالة تروية

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول لحظة جريان سيول الضيقة جنوب قرية الجرد في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة ضمن حالة تروية التي تتواصل على المملكة منذ 8 أيام تقريبًا.

ويظهر المقطع لحظة تدفق السيول وامتلاء الشعاب والأودية فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة قائمة لهطول المزيد من الأمطار.

استمرار حالة تروية

يأتي هذا فيما توقع خبير المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار حالة تروية لليوم الثامن على التوالي على مساحات واسعة من المناطق السعودية.

وقال الحصيني : تروية مستمرة في يومها “8” حيث من المتوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة من اليوم الخميس 1442/12/12هـ لصباح الجمعة “إن شاء الله” أمطار من خفيفة لغزيرة ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ومكة والمدينة ونجران ورياح على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة