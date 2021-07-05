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لحظة مداهمة مستودع مخالف في الرياض وضبط 50 ألف إطار مغشوش

لحظة مداهمة مستودع مخالف في الرياض وضبط 50 ألف إطار مغشوش

2021/07/05
الساعة 7:54 مساءً
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لحظة مداهمة مستودع مخالف في الرياض وضبط 50 ألف إطار مغشوش
المواطن - الرياض

داهمت فرق وزارة التجارة أحد المستودعات المخالفة في الرياض يمارس الغش في إطارات السيارات وضبط كمية كبيرة من الإطارات المستعملة والمخالفة.

وأفادت الوزارة أن الفرق تمكنت من ضبط أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية و 3 آلاف جنط غير صالح للاستخدام وعدد من الأدوات والمكائن المستخدمة في إعادة تدوير الإطارات.

ولفتت إلى أنه تم ضبط الموقع والعمالة وإحالتهم للجهات المختصة.


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