لحظة مداهمة مستودع مخالف في الرياض وضبط 50 ألف إطار مغشوش

المواطن - الرياض

داهمت فرق وزارة التجارة أحد المستودعات المخالفة في الرياض يمارس الغش في إطارات السيارات وضبط كمية كبيرة من الإطارات المستعملة والمخالفة.

"التجارة" تداهم مستودعًا مخالفًا في الرياض للغش في إطارات السيارات، وتضبط أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية و 3 آلاف جنط غير صالح للاستخدام وعدد من الأدوات والمكائن المستخدمة في إعادة تدوير الإطارات، تم ضبط الموقع والعمالة وإحالتهم للجهات المختصة. pic.twitter.com/GkXec5r5oR — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 5, 2021

وأفادت الوزارة أن الفرق تمكنت من ضبط أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية و 3 آلاف جنط غير صالح للاستخدام وعدد من الأدوات والمكائن المستخدمة في إعادة تدوير الإطارات.

ولفتت إلى أنه تم ضبط الموقع والعمالة وإحالتهم للجهات المختصة.

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