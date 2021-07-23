لص يدخل منزلًا وينظفه ويُطعم القطة ويرحل!

المواطن - متابعة

شهدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية حادث سرقة غريب، حيث فوجئ زوجان شابان بأن هناك لصًّا دخل منزلهما في غيابهما، ولكنه لم يسرق شيئًا بل قام بتنظيف المنزل وإطعام القط الخاص بهما ثم غادر في سلام.

كشف هوية اللص:

واستطاعت السلطات، أن تكشف عن هوية اللص، فهو شاب يدعى لويس أنجيلينو الثالث، ويقوم بتنظيف منازل أصدقائه مقابل المال.

وقال لويس: “طلب مني صديقي مارك أن أنظف له المنزل، وكنت متفقًا معه أن أجد المفتاح تحت السجادة، وبالفعل وجدت المفتاح تحت سجادة المنزل، دون أن أعلم بأني قد دخلت منزلًا خطأ”، وذلك بحسب ما نقلته قناة WECT التلفزيونية المحلية في 13 يوليو 2021.

قصة غريبة:

وروى لويس قصته على تيك توك وقال: “عندما انتهيت من التنظيف تلقيت اتصالًا من صديقي يسألني إذا سار كل شيء على ما يرام، فقمت بالرد قائلًا: أنا الآن في غرفة معيشتك أنتظر عودتك إلى المنزل، وألعب مع قططك، لكن مارك رد: لكن ليس لدي قطة”.

وبعد ذلك قام لويس بالتواصل مع الزوجين وشرح لهما ما حدث، ولكن هذا الموقف جعل لويس من أشهر الأشخاص المتواجدين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وانهالت علية مطالب الأشخاص الذين يريدونه أن ينظف لهم منازلهم.

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