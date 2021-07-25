لعشاق الألعاب.. شاومي تطلق هاتفاً ذكياً بمزايا متطورة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Poco F3 GT الجديد لعشاق الألعاب، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يزخر بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة مثل شاشة AMOLED بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع وظيفة الشحن السريع ويأتي بتكلفة منخفضة.

تصميم نحيف للغاية

وتروج شركة شاومي للهاتف الذكي الجديد من خلال التصميم النحيف للغاية، حيث لا يتعدى سُمك الجهاز 8.3ملم ولا يتجاوز وزنه 205 غرامات، ويشتمل على شاشة AMOLED قياس 67ر6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400×1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومحمية ضد الخدوش بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

وينبض بداخل جهاز شاومي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 1200 مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت وذاكرة فلاش UFS 3.1 سريعة بسعة 128 و256 غيغابايت، واعتمدت الشركة الصينية في الهاتف الذكي Poco F3 GT الجديد على بطارية بسعة 5065 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 67 وات، وتستغرق عملية الشحن الكامل للبطارية 42 دقيقة فقط.

كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميغابيكسل

وتظهر الكاميرا الثلاثية على الجانب الخلفي لجهاز شاومي الجديد وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 16 ميغابيكسل.

ولتلبية متطلبات عشاق الألعاب قامت الشركة الصينية بتركيب أزرار الكتف للتحكم في الألعاب، بالإضافة إلى توافر مشتت حراري من الجرافين، والذي يعمل على منع توقف الجهاز حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما يتيح برنامج Game Turbo ضبط أداء الهاتف الذكي حسب احتياجات اللاعب.

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