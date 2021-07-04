لقطات أولية لتحطم الطائرة العسكرية في الفلبين ووفاة 29 شخصًا

المواطن - الرياض

لقى ما لا يقل عن 29 شخصًا مصرعهم إثر تحطم طائرة عسكرية في الفلبين بحسب ما أعلنت مصادر محلية.

ونقلت المصادر عن قائد القوات المسلحة الجنرال سيريليتو سوبيخانا إن الطائرة تحطمت وعلى متنها 84 شخصًا اليوم الأحد، بعدما أخطأت المدرج لدى هبوطها في مطار جزيرة سولو جنوبي البلاد.

تفاصيل تحطم الطائرة في الفلبين

وأظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية حطام الطائرة المحترق وتصاعد الدخان الكثيف من القرية، كما شوهدت أعمدة كبير من الدخان المتصاعد من خلال موقع الحطم داخل غابة من النخيل الكثيف.

وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا إنه تم إنقاذ 40 شخصًا على الأقل، وهم يتلقون العلاج في مستشفى عسكري في جولو، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وكانت الطائرة تقل 92 فردًا من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم، وقال لورينزانا في بيان إن البقية كانوا من أفراد الجيش الذين كانوا في الخدمة.

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