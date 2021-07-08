لقطات توقيع البريكان لاعب النصر السابق لـ الفتح

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح قبل قليل عن تعاقده مع فراس البريكان لاعب نادي النصر السابق لمدة 4 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” صورًا من توقيع فراس البريكان صاحب الـ21 عامًا للنموذجي بحضور سعد العفالق رئيس النادي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الفتح، أن التعاقد مع فراس البريكان جاء بتوصية من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

فراس البريكان يشيد بـ بيئة الفتح

وأعرب فراس البريكان عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح مضيفًا أن بيئة النموذجي سوف تساعده على التألق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر رفض عرض نادي التعاون لبيع فراس البريكان، لتتم الموافقة على عرض نادي الفتح الذي نجح في الظفر بخدمات لاعب العالمي السابق.

لاعب النصر السابق عانى من قلة المشاركة

وعانى البريكان، صاحب الـ21 سنة من قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر في موسم 2020/2021، في ظل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وصعد فراس البريكان للفريق الكروي الأول بـ النصر في عام 2017، وتُوج مع العالمي بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

يذكر أن نادي النصر كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أنهى الفتح موسم 2020-2021، باحتلال المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 42 نقطة، مع الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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