لقطات من تتويج المنتخب الإيطالي بـ يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

توج المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي.

تتويج المنتخب الإيطالي:

ونشر حسابا المنتخب الإيطالي ويورو 2020 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج الأزوري بلقب كأس الأمم الأوروبية، حيث رفع اللاعبون كأس البطولة وسط احتفالات كبيرة مع الجماهير في المدرجات.

وخطف نجم منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ليوناردو بونوتشي جائزة أفضل لاعب في نهائي يورو 2020، بعد تألقه اللافت سواء على الصعيد الدفاعي أو بتسجيله هدف التعادل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيطاليا تحصد يورو 2020:

ونجح المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الإنجليزي، قبل قليل، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2، ليتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الوقت الأصلي في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما؛ ليمتد نهائي يورو 2020 إلى الأشواط الإضافية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزوري.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة