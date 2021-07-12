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لقطات من تتويج المنتخب الإيطالي بـ يورو 2020

لقطات من تتويج المنتخب الإيطالي بـ يورو 2020

2021/07/12
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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لقطات من تتويج المنتخب الإيطالي بـ يورو 2020 تتويج منتخب إيطاليا - المصدر @EURO2020
المواطن - مروة نبيل

توج المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي.

تتويج المنتخب الإيطالي:

ونشر حسابا المنتخب الإيطالي ويورو 2020 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج الأزوري بلقب كأس الأمم الأوروبية، حيث رفع اللاعبون كأس البطولة وسط احتفالات كبيرة مع الجماهير في المدرجات.

منتخب إيطاليا
جانب من الاحتفالات – المصدر @Vivo_Azzurro

وخطف نجم منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ليوناردو بونوتشي جائزة أفضل لاعب في نهائي يورو 2020، بعد تألقه اللافت سواء على الصعيد الدفاعي أو بتسجيله هدف التعادل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب الإيطالي
جانب من الاحتفالات – المصدر @Vivo_Azzurro

إيطاليا تحصد يورو 2020:

ونجح المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الإنجليزي، قبل قليل، بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2، ليتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

المنتخب الإيطالي
جانب من الاحتفالات – المصدر @Vivo_Azzurro

وكان الوقت الأصلي في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما؛ ليمتد نهائي يورو 2020 إلى الأشواط الإضافية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزوري.

يورو 2020
جانب من الاحتفالات – المصدر @Vivo_Azzurro


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