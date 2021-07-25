‎الرئيسية
الرياضة
لقطات من متابعة وزير الرياضة لـ مباراة السعودية وألمانيا
في أولمبياد طوكيو

لقطات من متابعة وزير الرياضة لـ مباراة السعودية وألمانيا

2021/07/25
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
لقطات من متابعة وزير الرياضة لـ مباراة السعودية وألمانيا
المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية على متابعة مباراة المنتخب السعودي وألمانيا مع الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس بعثة المملكة في أولمبياد طوكيو.

وتُقام المباراة على ملعب نيسان في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تواجد وزير الرياضة والأمير فهد بن جلوي في المقصورة الرئيسية لـ ملعب المباراة، لمتابعة اللقاء.

تعادل بين السعودية وألمانيا

وتشير النتيجة حاليًا إلى التعادل بين المنتخبين السعودي والألماني بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل سامي النجعي هدفي الأخضر.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأمير فهد بن جلوي - وزير الرياضة

الأخضر بحاجة إلى الفوز

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز وذلك من أجل إنعاش آماله بالتأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وزير الرياضة يتابع مباراة السعودية وألمانيا

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ترتيب مجموعة منتخب السعودية بعد الجولة الثانية

فقد منتخب السعودية تحت 23 عامًا فرصة التأهل