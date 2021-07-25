لقطات من متابعة وزير الرياضة لـ مباراة السعودية وألمانيا

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية على متابعة مباراة المنتخب السعودي وألمانيا مع الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس بعثة المملكة في أولمبياد طوكيو.

وتُقام المباراة على ملعب نيسان في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تواجد وزير الرياضة والأمير فهد بن جلوي في المقصورة الرئيسية لـ ملعب المباراة، لمتابعة اللقاء.

تعادل بين السعودية وألمانيا

وتشير النتيجة حاليًا إلى التعادل بين المنتخبين السعودي والألماني بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل سامي النجعي هدفي الأخضر.

الأخضر بحاجة إلى الفوز

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز وذلك من أجل إنعاش آماله بالتأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

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