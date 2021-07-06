لماذا تؤخذ اللقاحات؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن اللقاحات تعتبر أحد العناصر المساعدة لتطوير استجابة مناعة الجسم للسيطرة على المرض بإذن الله.

وأضافت أن اللقاحات تعمل على السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال والتي توفر للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (1247) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1429) حالة، كما تم تسجيل (15) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (494032) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (474368) حالة.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

الفئة العمرية من 12- 18:

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

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