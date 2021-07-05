لماذا نأخذ لقاح كورونا وما مخاطر عدم التحصين؟

المواطن- محمد داوود- جدة

شدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة أخذ لقاح كورونا، موضحًا في إنفوجرافيك أن فيروس كورونا يعد أسرع الفيروسات انتشارًا، كما أن بعض المتحورات لديها قدرة سريعة على الانتشار.

انعكاسات عدم التحصين:

ولفت المجلس إلى أن 20% من الأفراد غير المحصنين يحتاجون إلى المستشفى، بينما يحتاج 5% إلى العناية المركزة، و3% يتوفون، وكل ما زاد الانتشار والعدوى ارتفعت هذه النسب، والدول التي اتجهت لاستراتيجية مناعة القطيع عانت كثيرًا بسبب الضغط على المستشفيات والحاجة الكبيرة للعناية، وبالتالي فإن التحصين خير وقاية من التعرض للفيروس الخطير.

لقاح كورونا وتعزيز المناعة:

وفي السياق يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالشافي علي لـ” المواطن“، إن أهمية جرعتي كورونا تكمن في تعزيز المناعة والحماية، لذا من المهم أن يحصل الجميع على الجرعتين، حتى يكونوا محميين من الفيروس وسلالاته الجديدة التي اكتسبت القدرة على الانتشار بشكل واسع، وهو ما نلاحظه في سلالة دلتا، ودلتا+.

مواجهات هجمات الفيروسات:

وقال إن اعتقاد البعض أن جرعة واحدة من لقاح كورونا كافية فهذا غير صحيح، فالحصول على جرعة واحدة فقط يوفر مناعة جزئية، مما يعني أن الفرد لا يزال معرضًا لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة، لذا يجب على الجميع أخذ الجرعتين في مواعيدها، كما أن الجهاز المناعي لا يتأثر عادة بكثرة التحصين، فهو قادر على مواجهة العديد من الهجمات في وقت واحد، فوظيفته الأساسية هي مواجهة الكم الهائل من الفيروسات والميكروبات، لذا فإن أخذ اللقاح لا يقلل من قوة أو قدرة الجهاز المناعي.

الحصول على الجرعتين:

وأكد أن الحصول على اللقاح بجرعتيه يمنح مناعة مكتسبة في صورة أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، كما يوفر الحماية للأشخاص المحيطين، لاسيما الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، ولضمان مناعة فعالة لا بد من الحصول على الجرعتين.

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