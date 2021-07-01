لماذا يحتاج النصر إلى 100 مليون ريال ؟

المواطن - محمد سمعه

يستهدف مجلس إدارة نادي النصر جمع 100 مليون ريال خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق العديد من الأشياء داخل النادي بالفترة المقبلة.

وذكر الإعلامي الرياضي محمد الحذيفي عبر حسابه في “تويتر” : “إدارة مسلي آل معمر تسعى لعقود رعاية لا تقل مجموعها عن 100 مليون ريال في الموسم الواحد”.

ويأتي ذلك في رغبة إدارة العالمي في سداد الديون المسجلة على النادي، للحصول على شهادة الكفاءة المالية وقيد الصفقات الجديدة، مع التركيز على ضم صفقات أخرى لتقوية الفريق الكروي الأول.

الديون وصلت إلى 135 مليون ريال

وفي وقت سابق، كانت وزارة الرياضة أعلنت عن وصول ديون أصفر العاصمة إلى 135 مليون ريال، واجبة السداد قبل نهاية أغسطس القادم.

ورغم هذه الديون لكن إدارة العالمي تمكنت من التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت بوبكر.

النصر يتراجع عن ضم نجم الفيصلي

وفي سياق آخر، سبق لـ العالمي أن أبدى اهتمامًا بضم اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر نادي الفيصلي، وكذلك الأهلي، لكن العالمي تراجع مؤخرًا عن إتمام الصفقة بحسب التقارير.

تراجع العالمي يعطي فرصة لـ الأهلي للتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب محمد قاسم، ليكون خليفة البرازيلي لوكاس ليما، الذي رحل عن الراقي.

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