لمرضى التهاب المفاصل تجنبوا هذه الأطعمة

المواطن - متابعة

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل على الشخص بطرق مختلفة، وأكثرها شيوعًا هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب على مرضى التهاب المفاصل تجنبها، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

السكريات المضافة:

توجد عمومًا في الشوكولاتة والمشروبات الغازية والحلوى والعصائر والحبوب وحتى بعض الصلصات، وهي تُسرِّع آلام التهاب المفاصل، كما أنها تؤدي أيضًا إلى مشكلات صحية أخرى.

الغلوتين:

الغلوتين هو البروتين الذي يوجد عمومًا في الحبوب مثل القمح والشعير والجاودار (وهو نبات شبيه بالقمح)، لذلك فإن أي شيء مصنوع من هذه الحبوب يكون عادة غنيًّا بالغلوتين كالخبز والكعك والمعكرونة. يساهم الغلوتين في زيادة الالتهاب في المفاصل مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

الملح الزائد:

يُنصح مرضى التهاب المفاصل بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل اللحوم المصنعة والحساء وبعض أصناف الجبن والبيتزا. وقد توصلت دراسة أجريت على الفئران في مركز بومبيد، إلى أن التهاب المفاصل لدى الفئران التي كانت تتغذى على الأطعمة الغنية بالملح كان أكثر حدة من تلك التي كانت على نظام غذائي منخفض الملح؛ لأن تناول الصوديوم العالي في شكل ملح يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

الأطعمة المصنعة:

تحتوي الحبوب المصنعة مثل حبوب الإفطار والأطعمة السريعة والعصائر وغيرها، على السكر المضاف والحبوب المكررة والمواد الحافظة التي تسهم كلها معًا في تفاقم آلام التهاب المفاصل.

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