لهذا السبب تناول حبة من التمر يوميًّا يفيد الحامل وجنينها

المواطن- محمد داوود- جدة

رأت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، أن تناول السيدة الحامل تمرة واحدة لا يضر صحتها بل يفيدها كثيرًا، إذ تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الحبل الشوكي عند الجنين بشكل صحيح، ويجنب الجنين الإصابة بما يعرف بعيوب الأنبوب العصبي، كما يقلل حمض الفوليك من مخاطر الولادة المبكرة والإجهاض، ويخفف إلى حد كبير الأوجاع المرافقة لعملية الولادة، ويزيد احتمالية الولادة الطبيعية، ويقلل آلام التشنجات والتقلصات المرافقة لها.

ارتفاع سكر الدم:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إنه ينصح الحوامل بعدم الإكثار من تناول التمور، ويكفي تمرة واحدة أو اثنتين؛ لأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية، وخاصة في الشهور الأولى من الحمل، بجانب إمكانية ارتفاع نسبة السكر داخل الدم؛ ما قد يصيب الحامل بسكر الحمل الذي يعرف بارتفاع في مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، كما يمكن أن يلعب زيادة الوزن قبل الحمل دورًا هامًّا في الإصابة بسكري الحمل، أو قد يرجع ذلك لاختلاف النظام الهرموني للجسم أثناء الحمل بصورة كبيرة، مما يؤثر علي الدورة الهرمونية لهرموني الجلوكاجون والإنسولين المسؤولين عن تنظيم سكر الدم.

يحمي من الإمساك:

ولفتت إلى أن أهمية تناول التمر عند الحوامل تزداد لاعتبارات صحية، ففي الثلث الأول من الحمل يكون الإمساك مشكلة شائعة ويساعد التمر في منعه، وفي الثلث الثاني من الحمل تكون الحامل عرضة لخطر الإصابة بمرض سكري الحمل، لذلك تحتاج إلى المشورة الطبية عند التخطيط لإدراج التمر في النظام الغذائي، وفي الثلث الأخير من الحمل فإن تناول التمر يساعد على تسهيل عملية الولادة.

يرفع مستوى الهيموجلوبين:

وأكدت الدكتورة رانية أنه يمكن للحوامل تناول التمر مع الحليب؛ إذ يقي من إصابة الحامل بمرض فقر الدم؛ لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر الحديد، حيث يعمل على رفع مستوى الهيموجلوبين في الدم، خاصة مع زيادة احتمالية الإصابة بالأنيميا بشكل خاص بعد الولادة نتيجة فقدان نسبة كبيرة من الدم، كما يحتوي التمر بالحليب على عنصر الكالسيوم المسؤول عن بناء عظام الجنين، والمحافظة على نسبة الكالسيوم التي تحتويها عظام المرأة الحامل، فيحافظ عليها من الإصابة بهشاشة العظام وأمراض الروماتيزم وغيرها من الأمراض، كما يساعد الحامل على التغلب على التعب والدوخة والخمول.

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