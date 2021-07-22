ليلة عنوانها المطر والضباب أقصى جنوب غرب السعودية

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني أن تشهد المناطق الجنوبية والغربية هطول أمطار غزيرة وتكون الضباب الكثيف خلال الساعات المقبلة.

ونشر الجهني خرائط الطقس وعلق عليها بالقول: “ليلة عنوانها المطر والضباب في أقصى جنوب غرب البلاد”.

حالة الطقس في جازان وعسير

وكان خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد جازان وعسير أمطارًا غزيرة خلال الساعات المقبلة داعيًا إلى الابتعاد عن الأودية بسبب السيول المتوقعة.

وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة تتوالى على منطقتي جازان وعسير واليمن بأمطار من غزيرة لغزيرة جدًا آمل الابتعاد عن الأودية في تلك المناطق. وتابع : متوقع سيول قوية ومتوقع استمرار الحالة الممطرة تروية عليها مع متابعة ما تصدره الجهات المختصة من توجيهات.

تنبيه من الأرصاد

من جهة أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ووفقًا للمركز فإن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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