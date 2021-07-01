ليوناردو جارديم يصل إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل إلى الرياض، قبل قليل، المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم؛ استعدادًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ليوناردو جارديم في الرياض:

ونشر الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لوصول مدرب الهلال الجديد ليوناردو جارديم إلى مطار الملك خالد الدولي، وكان بصحبته المنسق الإداري فهد المديد.

وتعاقد الهلال مع ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، أملًا في التألق والتتويج بالبطولات تحت قيادته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برنامج إعداد الهلال:

وأعلن نادي الهلال مؤخرًا، عن كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، وبدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيخوض معسكرًا في النمسا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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