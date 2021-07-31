مؤشرات الوباء واشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

أبرز الاستفسارات

الإحصائيات والخدمات الصحية

تحديثات أمنية:

كما يتحدث خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

تحديثات أمنية

إحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية

اشتراط التحصين:

ويستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر ما يلي:

اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية

متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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