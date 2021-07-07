ماجد عبدالله لـ رئيس النصر: نعم الكفاءة والخبرة الرياضية

المواطن - محمد سمعه

حرص ماجد عبدالله، أيقونة نادي النصر والكرة السعودية السابق، على توجيه رسالة دعم إلى مسلي آل معمر رئيس النادي، وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

رسالة ماجد عبدالله لـ رئيس النصر:

وغرد ماجد عبدالله عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مسلي كلنا معك وندعمك، ونعم الرجل كفاءة وخبرة رياضية، أتمنى له التوفيق ولمجلس إدارته وأن تُتوج مجهوداتهم بالإنجازات، هذا الهاشتاق يدعو الجميع للتكاتف مع الإدارة ودعمها، ليحقق النصر البطولات”.

جماهير العالمي لن تتخلى عن مجلس إدارة النادي:

ودشنت جماهير النصر وسمًا بعنوان “مسلي كلنا معك وندعمك”؛ وذلك لدعم رئيس النادي ومجلس إدارته في ظل المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم من أجل قيادة الفريق نحو منصات البطولات بداية من الموسم المقبل.

وكان مسلي آل معمر تولى رئاسة نادي النصر لمدة 4 سنوات بعد انتخابه بالتزكية، وذلك خلفًا لـ مجلس إدارة صفوان السويكت، الذي تم حله بقرار من وزارة الرياضة في مارس الماضي.

وأنهى النصر موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما تأهل العالمي كذلك لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي السابع عشر من يونيو الماضي كشف مجلس إدارة نادي النصر عن قرارات جديدة.

ووافقت إدارة النصر على استحداث لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة مسلي آل معمر وعضوية المهندس عبدالله العمراني والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

كذلك تم الموافقة على استحداث لجنة المخاطر برئاسة محمد الشتوي وعضوية عبدالعزيز العمران وفيصل الراشد.

أيضًا وافق مجلس إدارة النادي على الخطة الإستراتيجية التي عُرضت من لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع وعضوية كل من فيصل أبو ساق وتركي المشيقح وأحمد المشهدي ونواف النهاري، حيث ستكون نموذجًا متطورًا وحديثًا بعالم الرياضة السعودية من حيث علاقة النادي بالشركاء والرعاة والجمهور.

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