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ماذا قال أحمد حجازي بعد مباراة مصر وأستراليا ؟
في أولمبياد طوكيو

ماذا قال أحمد حجازي بعد مباراة مصر وأستراليا ؟

2021/07/28
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ماذا قال أحمد حجازي بعد مباراة مصر وأستراليا ؟ اللاعب أحمد حجازي
المواطن - محمد سمعه

حرص المدافع المصري أحمد حجازي على تهنئة زملائه بمنتخب الفراعنة الأولمبي، وذلك بعد الفوز في مباراة مصر وأستراليا بنتيجة هدفين دون مقابل بالجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وغرد حجازي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مبروك يا رجال، مصر”.

هدفا مباراة مصر وأستراليا

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز على أستراليا بهدفين دون مقابل أحرزهما كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في الدقيقتين الـ45 والـ85 من عمر اللقاء.

منتخب مصر الأولمبي
المصدر – @EFA

 

موعد لقاء مصر ضد البرازيل

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه منتخب البرازيل في دور الثمانية في أولمبياد طوكيو يوم السبت المقبل في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت اليابان.

وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي أكد على أن الفراعنة تأهلوا لدور الثمانية بأيديهم دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى، مضيفًا أن المنتخب المصري سيقاتل للفوز على نظيره البرازيلي والعبور إلى دور نصف النهائي، لضمان الحصول على ميدالية أولمبية.

يذكر أن تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية بالأولمبياد، جاء بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد نقاط منتخب الأرجنتين، لكن منتخب مصر تأهل كون فارق الأهداف لصالحه.


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