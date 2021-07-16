ماذا يفعل جارديم مع نجوم الهلال الخاسرين ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف مقطع فيديو متداول للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن القرار المفاجئ الذي يتخذه في حال خسارة أي لاعب في التدريبات في حصة تدريبية أو تقسيمة.

وظهر في مقطع الفيديو، المدرب جارديم وهو يوجه أمر للاعبين الخاسرين بتأدية تمارين الضغط كنوع من الأمر الإلزامي والترفيهي لإخراج اللاعبين من تعب وضغط التدريبات.

ماذا يفعل نجوم الهلال في التدريبات ؟

ويعتمد ليوناردو جارديم، خلال التدريبات، على تقسيم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى مجموعتين، ينفذان مناورة فنية.

وكان جارديم تولى تدريب الزعيم صيف العام الحالي خلفًا لمواطنه خوسيه موراييس.

وتُوج الزعيم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2020/ 2021، بعد الفوز على التعاون بالجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من الموسم المنصرم.

وفي سياق آخر، رفض نادي الهلال فكرة ضم المدافع محمد آل فتيل وذلك بعد أن طلب راتب قدره مليوني ونصف المليون ريال سنويًّا.

صفقتان حتى اللحظة للزعيم:

واتجه الزعيم لضم مدافع آخر أو تعزيز صفوف الفريق بلاعب آخر في مكان آخر على أرضية الملعب.

وحتى الآن تعاقد الزعيم مع المالي موسى ماريغا من نادي بورتو البرتغالي، واللاعب حمد اليامي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي القادسية.

يذكر أن الزعيم سيواجه فريق استقلال طهران الإيراني في سبتمبر المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على أرض محايدة.

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