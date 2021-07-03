ماشاريبوف يصل إلى النصر غدًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، اليوم السبت، عن وصول لاعبه الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف غدًا الأحد إلى الرياض.

وسينضم مشاريبوف صاحب الـ27 عامًا إلى معسكر الفريق الكروي الأول المغادر لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في بلغاريا.

سبب انضمام مشاريبوف لـ شباب الأهلي:

وكان مشاريبوف لعب مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة في موسم 2020/ 2021 وذلك بسبب عدم قدرة العالمي على قيده لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أن مشاريبوف كان انضم إلى العالمي قادمًا من فريق باختاكور الأوزبكي في العام الجاري.

النصر يستعد لتوديع أمرابط:

وفي سياق آخر، أصبح المغربي نور الدين أمرابط قريبًا من الرحيل عن صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بالعالمي، ودع أمرابط عبر حسابه في “تويتر” مثمنًا كل ما قدمه اللاعب المغربي للعالمي خلال 3 سنوات قضاها مع الفريق.

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