ماليزيا في المرتبة الأخيرة في التعافي وهذه أبرز الأسباب

المواطن- محمد داوود- كوالالمبور

ينظر الاقتصاديون إلى عمليات الإغلاق، والافتقار إلى الاختبارات الجماعية، وضعف الامتثال للقواعد والتعليمات، وبطء معدل التطعيمات، على أنها السبب وراء احتلال ماليزيا المرتبة الأخيرة بين الدول التي تتعافى من الوباء وتعود إلى الحياة الطبيعية، إذ نشرت مجلة الإيكونيميست الشهيرة تصنيفها الخاص الأسبوع الماضي، حيث جاءت ماليزيا في ذيل قائمة من 50 دولة مرتبة حسب تقدمها نحو العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

مؤشر الحياة الطبيعية:

ويقيس مؤشر الحياة الطبيعية الصادر عن “إيكونيميست” مستوى الأنشطة في السفر والفعاليات والنشاط التجاري، ووفقًا للخبراء الاقتصاديين فأن الإغلاق كان ضارًا باقتصاد البلاد وأثر على سبل عيش الناس، كما أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود اختبارات جماعية، حيث تمكنت معظم البلدان من تقليل عدد الحالات من خلال الاختبارات المستمرة.

بطء عملية التطعيم:

ومن العوامل الأخرى لبطء التعافي، عدم الامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة في جميع المجالات، سواء كان ذلك من السياسيين أو صناع القرار أو الأشخاص العاديين، ومعدل التطعيم “البطيء للغاية”، والذي أدى عن غير قصد إلى المزيد من الحالات الجديدة، كما ساهم غياب التنسيق في ارتفاع عدد الحالات التي عززت بعد ذلك حاجة الحكومة لفرض القيود المختلفة على الحركة.

الشعور بضيق الأزمة:

وأكد الخبراء أن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من الإغلاق، حيث يحمل تأثيرًا ضارًا على الاقتصاد، والناس يشعرون بضيق الأزمة، وخاصة الطبقة الوسطى والدنيا، إذ إن الإغلاق حال دون العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالوا إن دول الآسيان الأخرى مثل إندونيسيا والفلبين قد سجلت مرتبة أعلى على الرغم من أن لديها عددًا أكبر من حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بماليزيا، وهذا يشير إلى أن دول الآسيان هذه تعود إلى طبيعتها، على الرغم من أنه لا يزال لديها عدد كبير من الوفيات.

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