ماليزيا: ممتنون للملك سلمان وولي العهد على لطفهم واهتمامهم العميق

المواطن- محمد داوود- جدة

ثمن وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بدعم ماليزيا بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

ماليزيا ممتنة للغاية:

وقال وزير الخارجية هشام الدين حسين على حسابه الرسمي في “تويتر”: “ماليزيا ممتنة للغاية لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مساعدتنا”

وقال حسين في تدوينة على صفحته على فيسبوك: “إنه شرف عظيم ويؤكد إخلاص حكومة المملكة العربية السعودية وصداقتها مع ماليزيا” مضيفًا: “نيابة عن الحكومة الماليزية، نتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة العربية السعودية على لطفهم واهتمامهم العميق”.

توجيه ملكي كريم:

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجه، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكلٍ عاجلٍ بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بسمو ولي العهد. وتشتمل المساعدات على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد الفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

حالات كورونا الجديدة:

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن أعداد الإصابات الجديدة بواقع 17,045 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 6 حالات مستوردة من الخارج، حيث يعتبر هذا الرقم رقماً قياسياً جديداً ضمن حاجز الإصابات المرتفع والذي تخطى 15 ألف حالة في السابق.

تجاوز حاجز المليون:

وقال المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ الآن 1,013,438، وبذلك تقطع ماليزيا حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالاتها في شهر يناير من العام الماضي 2020.

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