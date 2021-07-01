مانشستر يونايتد يحدد ثاني صفقاته بعد سانشو

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ثاني صفقة يرغب في إبرامها بالميركاتو الصيفي، وذلك بعد ضم الجناح الإنجليزي جادون سانشو من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت شبكة BBC البريطانية اليوم الخميس إن نادي مانشستر يونايتد مهتم بضم المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

سعر التفريط في فاران لـ اليونايتد

وحدد ريال مدريد سعر التفريط في فاران الذي يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وكان فاران شارك مع منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” حيث خرج المنتخب الفرنسي من البطولة من دور الـ16 على يد المنتخب السويسري.

سانشو ينضم لليونايتد بعد اليورو

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الرسمي لـ مان يونايتد أن اللاعب الإنجليزي جادون سانشو صاحب الـ21 عامًا سينضم لصفوف الشياطين الحمر بعد نهاية مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية.

وجاء انضمام نجم بوروسيا دورتموند لصفوف فريق مانشستر يونايتد بسبب تراجع مستوى الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد مع اليونايتد بالموسم المنصرم، كذلك الصفقة الجديدة ستهدد اللاعب راشفورد إما بالتواجد على دكة الاحتياط أو الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

كما يفكر اليونايتد خلال الفترة المقبلة في ضم حارس مرمى بديل لـ الإسباني دايفيد دي خيا الذي تراجع مستواه بالموسم المنصرم، إضافة لتسببه في خسارة الشياطين الحمر لـ نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي أمام فريق فياريال الإسباني.

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